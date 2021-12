Notizie interessanti per tutti i fan di Game of Thrones! La serie prequel “Tales of Dunk and Egg” ha trovato finalmente il suo scrittore: Steve Conrad.

Conrad rivestirà il ruolo di produttore esecutivo e scrittore della serie, sotto l’egidia di Elephant Pictures. Come riportato già nel gennaio 2021 dai colleghi di Variety, la serie TV narrerà le avventure di Dunk e Aegon V Targaryen, avvenute prima degli eventi di “Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco”. Lo spettacolo durerà circa un’ora, e noi non vediamo l’ora.

La serie prequel di Game of Thrones é alle porte

Lo show sarà basato sui seguenti libri, scritti dal maestro George RR Martin: The Hedge Knight del 1998, The Sworn Sword del 2003 e The Mystery Knight del 2010. Successivamente, ricordiamo, questi tre capolavori senza tempo sono stati inseriti nella raccolta intitolata A Knight Of The Seven Kingdoms, 2015.

Continua dunque il tentativo da parte di HBO di espandere l’universo di Game of Thrones, iniziato con le riprese di “House of the Dragon“, storia che debutterà nel 2022. Creata da George RR Martin e Ryan J. Condal per HBO, é un prequel basato sul romanzo del 2018 Fire & Blood. La serie è ambientata duecento anni prima degli eventi di Game of Thrones, e racconta l’inizio della fine della Casa Targaryen, gli eventi che portarono alla guerra conosciuta come la “Danza dei Draghi” e la guerra stessa.

Steve Conrad é stato scelto perché in grado di creare delle storie complesse e coinvolgenti. Ha lavorato su Patriot per Prime Video, e dirige l’attuale Ultra City Smiths. Ha anche scritto film tra cui Wonder e collaborato con Ben Stiller in The Secret Life Of Walter Mitty. Ricordiamo infine che su Amazon é disponibile il cofanetto che racchiude le stagioni che vanno dalla 1 alla 8, con 38 imperdibili DVD contenenti anche scene esclusive.