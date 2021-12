I prezzi che Coop e Ipercoop hanno deciso effettivamente di attivare nel periodo corrente, sono più che interessanti e promettono ai consumatori la possibilità di godere di un risparmio notevole su ogni singolo acquisto effettuato.

Tutti i prodotti, come al solito del resto, sono commercializzati con la garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono da considerarsi distribuiti nella variante no brand, ciò sta a significare, in parole povere, che gli aggiornamenti vengono rilasciati dai produttori, non dagli operatori telefonici, per una maggiore tempestività generale.

Coop e Ipercoop sono da primato: le migliori offerte del periodo

Sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop, con spedizione gratuita a partire da 19 euro, si possono acquistare innumerevoli smartphone a prezzi molto ridotti, nonostante comunque si trattino di modelli non propriamente recenti. La maggior parte sono almeno del 2020, pur garantendo prestazioni complessivamente soddisfacenti ed adeguate.

I due dispositivi di cui consigliamo l’acquisto sono Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, entrambi sono disponibili a meno di 499 euro. Il migliore è chiaramente il terminale di casa Samsung, più recente e performante; al suo interno si trovano esattamente le stesse specifiche di Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon.

Sempre parlando di smartphone, sono disponibili anche prodotti più economici, i quali vanno a toccare Oppo Find X3 Lite, Alcatel 1B, iPhone 7, Galaxy A32 o anche Oppo A16, con prezzi che non vanno oltre i 300 euro. Per i dettagli e maggiori informazioni, collegatevi subito al sito ufficiale.