Nel complesso, Android era e rimane tuttora il sistema operativo mobile più diffuso al mondo, tuttavia la classifica degli smartphone più venduti nei primi tre trimestri del 2021 è un autentico dominio degli iPhone di Apple.

Nella classifica top 5 compare solamente un dispositivo Android, per di più uno smartphone di fascia bassa. Andiamo a scoprire insieme la classifica intera.

Apple iPhone è lo smartphone più venduto nel 2021

Il mese scorso, nel contesto dell’eterna rivalità tra Android e iOS, abbiamo visto come il lancio degli iPhone 13 abbia inciso sull’interesse verso i modelli del robottino e quali brand tengano meglio il valore nel tempo. Sul tema delle vendite di smartphone, invece, vi abbiamo segnalato il calo generale e altri dettagli interessanti, causato anche dalla mancanza di materie prime, come chip.

La classifica in argomento, come detto, si riferisce ai primi tre trimestri dell’anno, così come analizzati attraverso il Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker dell’International Data Corporation. Secondo i dati dell’IDC, lo smartphone più venduto nei primi tre trimestri dell’anno è stato iPhone 12 e Apple ha piazzato anche iPhone 11 al terzo posto, iPhone 12 Pro Max in quarta posizione e iPhone 12 Pro in quinta.

L’unico modello che è stato in grado di spezzare il dominio di Apple è stato il non entusiasmante base di gamma Samsung Galaxy A12, che ha conquistato un sorprendente secondo posto. Dobbiamo ricordare che iPhone 13 è presente solo da qualche mese e quindi non è stato possibile inserirlo nella classifica.