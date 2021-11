WhatsApp sta lavorando da alcuni mesi a una nuova funzione Reazioni. Secondo un nuovo rumor, l’app sta ancora lavorando su questa funzionalità e spera di offrirla a breve per tutti gli utenti che utilizzano l’app da diverse piattaforme.

Le reazioni saranno disponibili ‘in thread di chat individuali e chat di gruppo’, secondo WABetainfo. Il rapporto afferma inoltre che accedendo alla scheda delle informazioni sulla reazione, chiunque può vedere chi ha reagito a un messaggio.

WhatsApp rilascerà a breve la funzionalità

Gli utenti possono vedere tutte le reazioni a un messaggio in due schede: ‘Tutte’ e ‘con l’esatta emoji utilizzata’, il che significa che gli utenti possono fare clic sulla figura per vedere tutti in una chat di gruppo che hanno reagito a un messaggio.

Gli utenti saranno in grado di ‘rispondere a un singolo messaggio una sola volta’, secondo WABetaInfo, e le reazioni saranno limitate a sei emoji. ‘Mi piace’, ‘Amore’, ‘Risata’, ‘Sorpreso’, ‘Triste’ e ‘Grazie’ sono le icone attualmente accessibili. Al momento, non è noto se WhatsApp consentirà agli utenti di utilizzare qualsiasi emoji come reazione, come fa Facebook con Instagram, o se sarà più limitato, come fa Twitter con le reazioni.

In termini di data di rilascio, WABetaInfo afferma che questa funzionalità è attualmente in fase di sviluppo e che non è stata fissata alcuna data definitiva. Un’altra caratteristica su cui sta lavorando WhatsApp, secondo la pubblicazione, è la possibilità di riprodurre messaggi audio a velocità diverse. Questo può essere fatto solo con i messaggi vocali per ora, non con i messaggi inoltrati.

Secondo WABetaInfo, poiché il pulsante della velocità di riproduzione non è presente durante l’inoltro di una nota vocale, non è possibile accelerare l’audio, tuttavia una nuova funzionalità sarà disponibile in un secondo momento.