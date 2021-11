Sulla base del codice nascosto scoperto nella versione iOS dell’app, Twitter potrebbe presto iniziare a consentire una varietà di modi diversi per rispondere ai tweet. Gli utenti potranno rispondere con emoji e downvote e la funzionalità potrebbe essere rilasciata molto presto.

Secondo il tipster di reverse engineering nima owji, che ha scavato all’interno del codice dell’app Twitter, la funzione è in fase di rilascio. Queste funzionalità non sono ancora disponibili per gli utenti, ma il software è già presente sulla piattaformma.

Twitter: presto arriveranno in downvotes

Da mesi circolano voci sulle reazioni di Twitter. Quando debutteranno, dovrebbero funzionare in modo simile alla funzione equivalente di Facebook: sarai in grado di aggiungere una faccia pensante, una faccia triste, una faccia sorridente, un applauso o un cuore a ogni tweet che vedi sul sistema.

Per quanto riguarda la funzione di downvotes, ne abbiamo sentito parlare in precedenza, ma questa volta la conferma arriva attraverso i canali ufficiali. Sembra che una parte maggiore del codice dell’app Twitter sia ora predisposta per il supporto del downvote, quindi verrà implementata in modo più ampio a breve.

Secondo quanto appreso finora, Twitter utilizzerà i downvote per filtrare lo spam e le risposte offensive. L’autore di un tweet con voto negativo non verrà avvisato e i voti negativi non appariranno pubblicamente sulla timeline, sebbene ci sarà un’opzione per nascondere i tweet e le risposte sottostimati.

Non ci sono ancora notizie da Twitter su quando queste funzionalità saranno attive, ma dato che sono in lavorazione da mesi, non dovrebbe passare molto tempo ora: tieni d’occhio l’app Twitter del tuo telefono.