Solamente qualche giorno fa il colosso Black Shark ha annunciato i nuovi smartphone da gaming Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro, e anche il suo primo modello di cuffie true wireless: Black Shark True Wireless Bluetooth.

La serie Black Shark 4S può contare su un design premium con cornici estremamente ottimizzate lungo tutti i lati, quasi come i modelli precedenti. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone.

Black Shark ha annunciato i nuovi smartphone da gaming

Per entrambi i modelli il display è di tipo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 144 Hz, frequenza di campionamento del tocco a 720 Hz, HDR10+, luminosità massima di 1300 nits, sensore di impronte integrato e tecnologia MEMC. Sono stati introdotti, rispetto ai modelli precedenti, due grilletti con particolari accorgimenti pensati per garantire il massimo dell’ergonomia e alti livelli di esperienza utente in ogni situazione di gioco.

L’azienda ha investito moltissimo tempo nella realizzazione del sistema di raffreddamento, in grado di reggere la sfida di tante ore di gioco consecutive. Infatti, a tal proposito all’interno di Black Shark 4S e Black Shark 4S Pro trovano posto ben 11 sensori termici che si occupano di registrare i valori della temperatura in ogni punto del telefono.

Dal lato hardware, troviamo due processori, per Black Shark 4S troviamo Qualcomm Snapdragon 870, mentre per il modello 4S Pro troviamo un Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, due tagli di RAM e spazio di archiviazione e anche due sensori fotografici differenti. Non cambia nulla dal punto di vista della connettività e la batteria da 4500 mAh supporta la ricarica rapida a 120 W. La compagnia ha anche svelato una particolare versione a serie limitata Gundam Limited Edition. Che dire, non vediamo l’ora di vederli con i nostri occhi.