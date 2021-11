Alcuni rumors suggeriscono che il software di messaggistica istantanea stia lavorando per estendere il limite di tempo per la cancellazione dei messaggi inviati. Se devi cancellare un messaggio che è già stato inviato a tutti, devi farlo entro 1 ora, 8 minuti e 16 secondi. Il nuovo limite di tempo per la cancellazione dei messaggi WhatsApp sarà aumentato a 7 giorni e 8 minuti, secondo i rapporti.

Va notato che la funzione WhatsApp sarà prima disponibile per gli utenti Android, con una versione iOS che seguirà in seguito. Secondo un rapporto di WABetaInfo, “sarà possibile eliminare i messaggi per tutti coloro che hanno più di 1 ora, 8 minuti e 16 secondi in un secondo momento. In particolare, possiamo confermare che WhatsApp sta ora pianificando di cambiare il limite di tempo a 7 giorni e 8 minuti in un aggiornamento futuro”.

“La funzionalità è ancora in fase di sviluppo, quindi i loro piani su questa opzione potrebbero cambiare ancora e ancora prima del rilascio ufficiale o di un nuovo annuncio dai loro account social”, ha aggiunto.

Nuove funzionalita’ gia’ disponibili

Gli utenti di WhatsApp su Android hanno recentemente ricevuto due nuove funzionalità. Flash Calls e Message Level Reporting sono le due caratteristiche. Invece di affidarsi a un messaggio SMS con i codici di verifica, i nuovi utenti Android che scelgono WhatsApp o gli utenti che reinstallano WhatsApp su un telefono Android possono utilizzare la funzione Flash Calls per verificare i propri numeri di telefono tramite una chiamata automatica.

Di conseguenza, gli utenti riceveranno una chiamata da WhatsApp per verificare i propri numeri di telefono, riducendo il numero di truffe e garantendo la sicurezza. Inoltre da oggi bisognera’ premere a lungo un messaggio specifico per segnalare o bloccare un utente.

WhatsApp cambia e aggiorna costantemente la sua piattaforma per renderla più sicura, più sicura e più divertente da usare.