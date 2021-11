Il noto produttore cinese Realme ha presentato non molti giorni fa il suo nuovo flagship. Stiamo parlando in particolare di Realme GT Neo 2, un dispositivo dall’ottima scheda tecnica, innovativo e dal design unico. Quest’ultimo sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo super scontato, ma soltanto per pochi giorni.

Realme GT Neo 2 in offerta a prezzi scontati per pochi giorni

Realme GT Neo 2 è uno degli ultimi smartphone di punta presentati dal noto produttore cinese. Tra le sue caratteristiche, spicca innanzitutto il design moderno e originale. L’azienda ha poi deciso di puntare moltissimo sulle performance e sull’hardware presente a bordo di questo dispositivo.

Troviamo infatti un sistema di raffreddamento composto da ben otto strati, tra cui è presente una piastra in acciaio inossidabile con gel termico al diamante ad alta conducibilità termica. Quest’ultima, in particolare, permette di dissipare più efficacemente il calore prodotto dalla CPU durante le prestazioni più elevate ed intense.

Performance che sono affidate al potente processore Snapdragon 870 5G targato Qualcomm, con in accoppiata tagli di memoria elevati e una GPU Adreno 650. Dal punto di vista dell’autonomia, è poi presente una batteria da ben 5000 mAh che supporta la ricarica super rapida di Realme, la SuperDart Charge da 65W che permette di ricaricare lo smartphone al 100% in soli 36 minuti. È presente anche un bel display SuperAMOLED con un refresh rate pari a 120Hz.

Realme GT Neo 2 può anche essere considerato uno smartphone per gli amanti del gaming. Troviamo infatti fratture di rilievo, come la modalità GT che contraddistingue questa linea di smartphone e ch3 aiuta l’utente a potenziare al massimo il dispositivo, aumentando le prestazioni della CPU, la frequenza di aggiornamento e la risoluzione massima del display e non manca un doppio altoparlante, inferiore e superiore, con tecnologia Dolby Atmos e Hi-Res Audio, che rende l’esperienza multimediale ancora più coinvolgente.

Come già detto, il nuovo Realme GT 2 Neo sarà disponibile all’acquisto sul sito ufficiale di Realme a dei prezzi super scontati soltanto per pochissimi giorni, ovvero dal 16 al 29 novembre 2021. Nello specifico:

Versione da 8/128 GB a 369,99 euro anziché 499,99 euro al seguente link

anziché 499,99 euro Versione da 12/256 GB a 449,99 euro anziché 549,99 euro al seguente link

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo comunque alla nostra recensione al seguente link e vi lasciamo qui in basso la nostra video recensione.