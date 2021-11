L’operatore WindTre si è già portato avanti, preparando le offerte che verranno lanciate da oggi, 22 novembre 2021, proprio in occasione delle festività natalizie 2021.

Una delle nuove promozioni è denominata Christmas Edition che permetterà di avere più Giga sulle nuove attivazioni di alcune offerte standard. Ovviamente le promo non terminano qui. Andiamo a scoprirle nei dettagli.

WindTre: lancia oggi le promo dedicate al natale

Le novità dell’operatore in occasione del periodo di Natale 2021 saranno generalmente valide fino al 16 Gennaio 2022, salvo eventuali cambiamenti nelle prossime settimane. Una delle principali offerte standard è la Di Più Full 5G Easy Pay, dal oggi è sottoscrivibile in versione Christmas Edition, con cui si avranno 150 Giga ogni mese invece di 100 Giga. In questo modo l’offerta comprenderà minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 minuti verso alcune destinazioni estere, call center senza attese, 200 SMS verso tutti e in questo caso 150 Giga di traffico dati anche in 5G al prezzo di 14.99 euro al mese.

Invece, l’offerta Di Più Full 5G con addebito del costo mensile di 14.99 euro su credito residuo rimarrà invariata con il bundle standard di traffico dati 5G pari a 50 Giga. L’offerta Di Più Full 5G Christmas Edition Easy Pay sarà disponibile anche per i già clienti dell’operatore. In questo caso, all’attivazione dell’offerta, il cliente può scegliere di pagare un costo di attivazione di 19.99 euro con offerta attiva 24 mesi.

Anche le promozioni Under 16 avranno dei Giga in più, come la Junior Crew Christmas Edition, che comprenderà 120 Giga di traffico dati fino in 4G e 4.5G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 200 SMS verso tutti sempre al costo di 9.99 euro al mese con addebito solo su credito residuo. Andate a dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.