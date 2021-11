Il noto store online di Amazon ha già cominciato la settimana del Black Friday 2021. In questi giorni, infatti, lo store è pressoché ricco di tantissime offerte per diverse categorie di prodotti. Tra questi, spiccano poi le offerte riservate al settore mobile degli smartphone, tra i quali c’è in super offerta il medio di gamma Samsung Galaxy M52 5G.

Samsung Galaxy M52 5G proposto su Amazon per il Black Friday ad un super prezzo

Sono cominciate le offerte del Black Friday 2021 e come sempre il noto colosso dell’e-commerce non sta deludendo le aspettative degli utenti. Come già accennato, sono presenti diverse offerte davvero interessanti e tra quelle del settore mobile non possiamo non citare quella del Samsung Galaxy M52 5G.

Questo smartphone di fascia media di casa Samsung è infatti proposto in questi giorni ad un super prezzo sul noto store online. Nello specifico, lo smartphone è offerto nelle colorazioni Blue, Black e White nel taglio di memoria da 6 GB di RAM e 138 GB di storage interno ad un prezzo scontato di 329 euro, ovvero a 70 euro in meno rispetto al suo prezzo iniziale. Il tutto è poi venduto e spedito da Amazon (al seguente link).

Vi ricordiamo che questo smartphone a marchio Samsung può vantare la presenza di un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da ben 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Le prestazioni sono invece affidate al nuovo processore di Qualcomm, il SoC Snapdragon 778G ed è inoltre presente una batteria molto capiente da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W.