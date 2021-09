Samsung Galaxy M52 5G è il nuovo smartphone di fascia media della famiglia Galaxy M presentato da Samsung e nel corso delle ultime ore è stato per così dire ufficializzato in Europa, più precisamente in Polonia e in Germania, ma immaginiamo che nei prossimi giorni arriveranno ulteriori dettagli anche per il mercato italiano.

Samsung Galaxy M52 5G è ufficiale: display SuperAMOLED da 120Hz e SoC Snapdragon 778G

Il colosso sudcoreano si appresta a conquistare nuovamente la fascia media del mercato con il suo nuovo Samsung Galaxy M52 5G. Come anticipato dai rumors e dai precedenti leaks, infatti, si tratta di un dispositivo davvero interessante e con una scheda tecnica di tutto rispetto. Sulla parte frontale dello smartphone troviamo ad esempio un Infinity-O Display con tecnologia SuperAMOLED e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Sul retro lo smartphone vanta la presenza di tre fotocamere poste con un design che ricorda gli ultimi device della serie Galaxy A e con i sensori rispettivamente da 64+12+5 megapixel. Le prestazioni sono invece affidate al nuovo SoC di casa Qualcomm, il SoC Snapdragon 778G, con in accoppiata diversi tagli di memoria da 6 GB di RAM (con in più 4 GB di RAM virtuale) e 128 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. La connettività è completa, con il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5, il chip NFC, il supporto al 5G, USB-C, GPS, Glonass, Beidou e Galileo. La batteria ha infine una capienza di 5000 mAh con ricarica rapida da 25W.

Vi ricordiamo che per il momento il nuovo Samsung Galaxy M52 5G è stato ufficializzato in Germania e in Polonia e non sono stati ancora comunicati i prezzi ufficiali. Vi aggiorneremo non appena arriveranno informazioni per il mercato italiano.