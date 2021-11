L’Apple Watch Series 7 è stato presentato lo scorso settembre ed è stata una grande sorpresa, soprattutto per i vari informatori che avevano suggerito che l’orologio avrebbe avuto un design squadrato simile all’iPhone 12. Tuttavia, la realtà era che Watch Series 7 era a malapena diverso dal suo predecessore salvo per l’aumento delle dimensioni del display da 41 mm a 45 mm.

Successivamente, gli informatori hanno iniziato a pensare che i rendering dal design squadrato fossero in realtà per l’Apple Watch Series 8. Ma ora sembra che potrebbero sbagliarsi ancora una volta.

Apple Watch 8 arriverà l’anno prossimo

I rendering realizzati da LeaksApplePro basati su CAD e immagini trapelate indicano che Apple ricicla il vecchio design anche per la Watch Series 8, con l’unica modifica che riguarda la griglia dell’altoparlante. La griglia dell’altoparlante è stata divisa dall’essere un unico pezzo lungo a un duo di più piccoli, uno sopra l’altro.

Di nuovo, questi sono solo rendering, quindi è difficile prenderli con certezza. Tuttavia, non sarebbe sorprendente se Apple si attenesse ai bordi arrotondati per un altro anno, o forse non portasse mai a termine il design a bordi piatti.

Per quanto riguarda le cose diverse dal design, il display dell’Apple Watch Series 8 potrebbe nuovamente aumentare di dimensioni, secondo l’esperto del settore dei display Ross Young. Ci si aspetta che l’orologio ottenga anche alcuni importanti aggiornamenti di capacità nel reparto sensori, con l’arrivo di un monitor della glicemia. Questo potrebbe essere importante per aiutare milioni di diabetici che attualmente si affidano a metodi invasivi per misurare i loro livelli di zucchero, metodi costosi e dolorosi.

Altre nuove funzionalità includono uno scanner della temperatura corporea, un sensore di fertilità e miglioramenti all’ECG e ai sensori di monitoraggio del sonno.