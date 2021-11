Jennifer Coolidge sta per diventare più popolare di quanto non sia mai stata. L’attrice ha attirato seri sguardi dopo cio’ che e’ accaduto agli Emmy dopo The White Lotus, la serie della HBO in cui interpretava un vacanziere in lutto, un ruolo che ha quasi rifiutato.

È stata un tale successo tra gli spettatori che sarà uno dei pochi membri del cast a tornare per la seconda stagione, ambientata in un resort diverso con un diverso gruppo di personaggi. (Non tornerà per il revival di Party Down, tuttavia, anche se è apparsa solo in due episodi dell’originale.) Ma sta anche collaborando con uno dei cronisti TV.

Secondo Deadline, Coolidge si unirà al cast di The Watcher, in cui Naomi Watts e Bobby Cannavale interpretano una coppia la cui casa dei sogni arriva con un ospite indesiderato. Dopo essersi trasferiti lì, si ritrovano a ricevere lettere snervanti da un misterioso stalker.

Storia della serie TV e nuovo film gay

Non è chiaro chi interpreterà Coolidge, ma la serie sarà basata su un’agghiacciante storia vera, su una coppia che, nel 2014, ha acquistato un revival coloniale olandese del 1905 a Jersey per quasi 1,4 milioni di dollari, e dover traslocare e tornare indietro dopo aver continuato a ricevere snervanti lettere di qualcuno chiamato “The Watcher” (che è anche, stranamente, il nome della casa). Lo stalker in questione ha affermato di aver controllato la casa per decenni.

Nel frattempo, Coolidge tornerà sugli schermi abbastanza presto, apparendo in Single All the Way, annunciato come il primo film natalizio gay di Netflix e in uscita sullo streamer il 2 dicembre.