Joker: il famoso virus ha infettato altre 7 app ora pericolose

Molti pensano che scaricare le applicazione dal Play Store di Google sia sicuro e possa essere fatto con estrema tranquillità, a occhi chiusi. Purtroppo nella realtà dei fatti non è così. In pratica, sempre più hacker riescono a introdursi eludendo i sistemi ufficiali di sicurezza del Play Protect. Così infilano nello store di Big G cavalli di Troia pericolosissimi per i dispositivi degli utenti che, ingenuamente scaricano e installano quelle app. Ultima notizia, Android è stato violato nuovamente. Infatti Kaspersky ha scoperto ben 7 app pericolose infettate dal Joker, il virus più famoso e pericoloso.