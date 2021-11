tim-come-ricevere-in-regalo-una-sim-con-giga-illimitati-ogni-mese

Continuano le promozioni davvero golose che ogni operatore telefonico mette in campo per poter affiliare più clienti possibili. Dobbiamo ammettere che TIM, l’operatore di rete fissa e mobile nazionale, ci sta riempiendo di offerte davvero golose. Una però è in assoluto la migliore e rischia di mettere sotto scacco anche gli altri concorrenti. Di cosa si tratta? Con TIM puoi avere in regalo fino a 6 SIM con Giga illimitati ogni mese per navigare alla velocità della luce grazie al 5G incluso.

TIM: con UNICA chiunque può ricevere in regalo fino a 6 SIM con Giga illimitati

Grazie alla fantastica iniziativa TIM UNICA chiunque può ricevere in regalo fino a 6 SIM con Giga illimitati ogni mese per tutta la famiglia. Come? È molto semplice, bastano tre passaggi:

entra in TIM e attiva la promozione TIM UNICA . Basta attivare un’offerta di rete fissa per la casa con l’operatore nazionale e subito hai diritto almeno a una linea mobile, anche intestata a una persona diversa dal titolare dell’offerta casa;

e attiva la promozione . Basta attivare un’offerta di rete fissa per la casa con l’operatore nazionale e subito hai diritto almeno a una linea mobile, anche intestata a una persona diversa dal titolare dell’offerta casa; scegli di pagare in bolletta domiciliando sulla fattura dell’offerta di rete fissa anche quella mobile che ti garantisce Giga illimitati applicabili fino a un massimo di 6 SIM ;

domiciliando sulla fattura dell’offerta di rete fissa anche quella mobile che ti garantisce Giga illimitati applicabili fino a un massimo di ; puoi invitare tutti a partecipare a questo fantastico regalo. Che siano tuoi parenti o amici, tutti hanno diritto ad avere una SIM con Giga illimitati. Potrai scegliere fino a un massimo di 6 utenti beneficiari dell’offerta.

Se non hai le idee ben chiare su quale tariffa di rete fissa attivare per la casa, puoi dare un’occhiata alla nuova soluzione in Fibra. Si tratta dell’offerta TIM Magnifica che offre una connessione in fase sperimentale ultraveloce con velocità dichiarata in download fino a 10 Gbps e in upload fino a 2 Gbps. Oppure puoi scegliere le altre due soluzioni che offrono tanta velocità e la qualità del servizio dell’operatore nazionale.

Nasce #Magnifica, la nuova Fibra di TIM 10 volte più veloce di sempre. Potente, stabile e sicura con la soluzione tecnologica TIM TS+ e un servizio di assistenza dedicata. Semplicemente Magnifica! Scopri subito: https://t.co/inwgoeGlhf pic.twitter.com/lv5z1heOag — TIM Official (@TIM_Official) October 28, 2021

Insomma, TIM non delude mai e ha sempre un asso nella manica per accontentare tutti, ma con UNICA ha fatto proprio centro: Giga illimitati fino a un massimo di 6 SIM in regalo ogni mese. Sembra un sogno, ma è la relatà.