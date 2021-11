Gli ultimi 5 episodi de La Casa di Carta 5 sono ormai prossimi all’uscita. Manca meno di un mese a che tutti i fan dovranno dire addio a una delle serie TV Netflix più cult del nostro secolo. Precisamente il 3 dicembre 2021 arriverà il finale di stagione che sarà disponibile nel catalogo del colosso dello streaming on demand americano. Tuttavia, una nuova ipotesi sta sconvolgendo tutti in attesa de La Casa di Carta 5 Volume 2. E se il Professore si fosse inventato tutto perché pazzo?

La Casa di Carta 5: una nuova ipotesi sta preoccupando i fan della serie TV Netflix

Sembra che una nuova ipotesi sulla trama de La Casa di Carta 5 stia prendendo piede in questi ultimi giorni. A rivelarla è stato il sito internet spagnolo famoso per i suoi approfondimenti su tutte le serie TV, soprattutto quelle spagnole, Fotogramas.es. In un suo articolo infatti, ha pubblicato la teoria di un fan di questo titolo che ha esposto su Reddit:

“Stiamo parlando di una storia in cui, nonostante sia un ragazzo piuttosto scemo, si scopre che il Professore è il leader di un gruppo di persone super cool. Oltre a essere super intelligente, è anche un maestro del combattimento corpo a corpo. Inoltre, tutte le donne che ha intorno sono tremendamente eccitanti e si scopre che sono sessualmente attratte da lui. Eventuali problemi che emergono vengono risolti con un flashback istantaneo deus ex machina, dove spiega come si è preparato per quello scenario esatto. In realtà, la casa in cui fa training alla sua squadra è il manicomio in cui è detenuto e tutti gli altri personaggi sono i suoi compagni di cella. Inventa questa storia per sopravvivere ai lunghi periodi di isolamento a cui è sottoposto e si immagina che per tutto il tempo in cui è isolato, invece, guardi i monitor e guidi la sua squadra“.

Un epilogo triste che darebbe un finale davvero cupo a tutte le stagioni de La Casa di Carta. Comunque sappiamo che con Álex Pina possiamo aspettarci davvero di tutto. Non ci resta che attendere l’arrivo degli ultimi episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2 il 3 dicembre 2021.