Il nuovo gioco mobile Rocket League Sideswipe è stato lanciato in pre-stagione a partire dall’Oceania con un lancio più ampio in arrivo, ha annunciato lo sviluppatore Psyonix. Il gioco di calcio automobilistico per iOS e Android è stato rivelato all’inizio di marzo come una versione mobile e 2D di Rocket League che ti consente di giocare da solo o fare squadra con un amico per partite due contro due.

Invece della normale prospettiva 3D Rocket League, Sideswipe ha una vista laterale 2D, come suggerisce il nome. Usa controlli touch che sono relativamente facili da padroneggiare, secondo Psyonix, ma offrirà anche meccaniche di controllo avanzate per giocatori migliori. Come con l’originale, offrirà un sistema di classificazione per le modalità competitive con molte opzioni di personalizzazione dell’auto.

Rocket League Sideswipe è stato rilasciato solo in oceania

Come mostra il trailer del gioco, sembra catturare lo spirito del gioco originale e in realtà si incrocia in un modo. Come spiegato dallo sviluppatore, l’accesso con il tuo account Epic Games per le partite online ti consentirà di guadagnare XP extra sia su Rocket League che su Sideswipe.

‘Ogni volta che sali di livello in Sideswipe, guadagnerai una ‘vincita bonus’ in Rocket League. Quindi, una volta vinto un incontro online in Rocket League, otterrai XP extra per quella vincita bonus. Le vincite bonus possono anche essere guadagnate per Sideswipe giocando a Rocket League, quindi goditi gli XP extra in entrambi i giochi’, ha scritto Psyonix.

Psyonix ha senza dubbio lanciato Rocket League Sideswipe in Oceania (Australia, Melanesia, Micronesia e Polinesia) per eliminare eventuali bug, ma ha confermato che il gioco verrà lanciato a livello globale prima della fine dell’anno. Finora, tuttavia, non ha ancora fornito alcun dettaglio per un’ulteriore implementazione.