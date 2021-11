La Casa di Carta 5: le nuove immagini stanno sconvolgendo i fan

Siamo agli sgoccioli e i fan non stanno più nella pelle. Manca poco meno di un mese all'arrivo dei nuovi e ultimi 5 episodi della quinta stagione, che sarà anche il finale, de La Casa di Carta. Un titolo che ha accompagnato per anni gli spettatori abbonati a Netflix regalando tante emozioni e appassionando fan di tutto il mondo. Ora stiamo arrivando al capolinea, ma la strada è molto irta e in salita. Infatti, ci sono nuove immagini, arrivate dalle scene de La Casa di Carta 5 Volume 2, che stanno sconvolgendo tutti i fan. Che fine farà la banda?