È tempo di sconti anche nel mondo della telefonia mobile. Con l’arrivo dell’evento più atteso dell’anno gli operatori telefonici stanno mettendo in campo le migliori strategie per ingolosire più utenti possibili. Infatti, c’è già aria di Black Friday in casa Fastweb che, grazie alla nuova offerta Mobile esclusiva, offre tanti Giga per navigare e minuti illimitati per chiamare. Cosa aspetti? L’offerta è valida solo fino al 14 novembre 2021. Ecco dettagli e costi della promozione.

Fastweb: grazie all’offerta Mobile sei già nel Black Friday e risparmi per sempre

A differenza di altri prodotti che acquisti e risparmi solo una volta, con l’offerta Fastweb Mobile il Black Friday è per sempre. Infatti, fino al 14 novembre 2021 potrai sottoscrivere questa incredibile promozione e beneficiare del ricco contenuto che ti propone. Vediamo insieme il bundle ufficiale che a soli 7,95 euro al mese offre:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale. Parli con chi vuoi e quanto vuoi, tutto il tempo che ti serve e senza scatto alla risposta;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale. Parli con chi vuoi e quanto vuoi, tutto il tempo che ti serve e senza scatto alla risposta; 100 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 90 Giga di traffico dati alla massima velocità grazie al 5G di Fastweb e senza alcuna limitazione;

di traffico dati alla massima velocità grazie al e senza alcuna limitazione; 5G incluso grazie a un dispositivo compatibile che si può abbinare all’offerta a rate sullo Shop Online di Fastweb;

grazie a un dispositivo compatibile che si può abbinare all’offerta a rate sullo Shop Online di Fastweb; nessun costo nascosto, nessun vincolo di durata e niente costi di uscita.

Insomma, grazie all’offerta Fastweb Mobile, che offre 90 Giga di traffico dati, puoi navigare a tutta velocità sena limiti. Si tratta di una delle promozioni migliori offerte sul mercato della telefonia mobile.

Se invece si decide di attivare l’offerta di rete fissa in una dell sue due varianti, Casa e Casa Light, Fastweb offre una combo davvero esagerata. Si può infatti abbinare l’offerta Mobile che, con 50 Giga di traffico dati in 5G, costa 4,95 euro al mese. Incredibile vero? Ma è tutta realtà. Cosa state aspettando? Avete ancora pochi giorni per approfittare di queste promozioni davvero ghiotte!