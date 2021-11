Dopo tante discussioni in merito e molte altre indiscrezioni, insieme a innumerevoli dubbi, sembra essere arrivata la notizia che tutti i fan stavano aspettando con ansia. La seconda stagione della serie TV sudcoreana, attualmente fenomeno Netflix che sta spopolando, è stata confermata dal suo creatore. Squid Game 2 ci sarà e promette molto bene. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato Hwang Dong-hyuk.

Squid Game: confermata la seconda stagione

Questa volta non sono voci di corridoio e non si tratta di falsi trailer spacciati per ufficiali. A confermare che la seconda stagione di Squid Game si farà è stato il suo creatore, Hwang Dong-hyuk. A rivelare la super notizia un tweet di AP Entertainment che ha pubblicato il video di una sua intervista durante un evento a Los Angeles.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Il video pubblicato con i sottotitoli che traduco il coreano rivela Squid Game 2. Ecco come è stato anticipato da un tweet che ne ha rivelato la natura:

“RITORNO SQUID: Hwang Dong-hyuk, il regista, creatore, scrittore di #SquidGame dice che lo spettacolo tornerà con altre avventure di Gi-hun“.

Tra le affermazioni più importanti di Hwang Dong-hyuk quella che più sta facendo impazzire tutti è questa: “Ci sarà davvero una seconda stagione. È nella mia testa in questo momento. Attualmente, sono nel processo di pianificazione“. Squid Game 2 quindi è confermata. Non sappiamo ancora i tempi tecnici e quando arriverà, ma con estrema certezza arriverà.

Netflix anticipò Squid Game 2 con un indizio che faceva ben sperare in una seconda stagione per la serie TV sudcoreana. Ma ancora era troppo presto per averne certezza e conferme ufficiali, fino ad allora, non ce ne sono state. Oggi invece tutto è diverso. Il creatore di questo titolo ha aperto un nuovo mondo ai suoi fan.

Restiamo quindi in attesa di nuovi sviluppi e, statene certi, appena avremo qualche aggiornamento in più non mancheremo di scriverlo. Chissà quando Netflix confermerà la notizia indicandolo sul sito ufficiale della serie! Per ora, l’unica cosa che vi resta fare è, nel caso l’attesa si facesse impaziente, rivedere tutti gli episodi di “Squid Game 1“. Nel video qui sotto riportato vi proponiamo le 5 scene più sconvolgenti.