Grande successo per Squid Game che, in pochissimi giorni dalla sua uscita, aveva già raggiunto i primi posti nelle Top Ten di ben 90 Paesi. Ovviamente i fan sperano tanto in un suo seguito oltre la prima stagione. Beh, forse pare che qualcosa in questo senso si stia muovendo tra le file del colosso dello streaming on demand. Infatti, un indizio rilasciato da Netflix fa sperare in una seconda stagione per Squid Game, la nota serie TV sudcoreana divenuta ormai un fenomeno mondiale.

Squid Game: la stagione 2 sembra essere una reale possibilità

Quindi la stagione 2 di Squid Game sembra essere proprio una reale possibilità. Da cosa lo hanno dedotto i più accaniti fan che seguono ogni notizia di questa serie TV? Un piccolo e banale indizio lasciato da Netflix proprio in occasione delle categorie previste per gli Emmys.

In sostanza, Squid Game non era nell’elenco delle Limited Series. Questo quindi fa ben sperare in un seguito in cantiere da parte del colosso americano. Nessun’altra notizia aggiornata arriva dai produttori e registi di questo titolo. Quindi resta solo questo elemento a dare vita alla speranza di un capitolo due.

A conferma di questa teoria, c’è una delle serie TV più recenti che Netflix, a differenza di Squid Game uscita quasi in concomitanza, ha inserito nella categoria proposta per gli Emmys. A notare questo aspetto singolare è stato il sito web di notizie IndieWire. Infatti, Maid è già in corsa per questo premio, mentre la serie sudcoreana solo per quanto riguarda le Drama Series agli award. Ecco una parte dell’articolo a conferma:

“Netflix ha confermato a IndieWire che, sebbene non ci sia ancora il ritiro della seconda stagione, lo spettacolo gareggerà nelle categorie delle serie drammatiche, non delle serie limitate, dove Netflix avrà già l’acclamata Maid in competizione“.

Anche il creatore della serie si era espresso in merito a un possibile seguito, lasciando spazio a tante possibilità e, soprattutto, tanta fantasia. Ecco cosa disse Hwang Dong-hyuk proprio su una possibile Squid Game 2:

“Ci sono altre storie nella serie che non sono state esplicitate. Per esempio, la storia del poliziotto e quella del fratello, il Front Man. Dunque se dovessi trovarmi a fare una Stagione 2, mi piacerebbe esplorare queste altre storie“.