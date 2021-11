Il finale di stagione de La Casa di Carta è ormai alle porte. Manca meno di un mese al 3 dicembre 2021, giorno in cui Netflix renderà disponibile il gran finale di questa serie TV incredibile che ha fatto innamorare milioni di abbonati al servizio. Tra questi anche due piloti famosi, ma non vogliamo anticiparvi altro. Infatti, tra le tante novità, in arrivo con gli ultimi episodi de La Casa di Carta 5, abbiamo anche scoperto che debutteranno due ospiti d’eccezione. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

La Casa di Carta 5: due piloti famosi faranno parte della banda negli ultimi episodi

Ebbene sì, due piloti famosi, uno su quattro ruote e uno su due, entreranno in scena come membri della banda negli ultimi cinque episodi de La Casa di Carta 5. Il Volume 2 di questa serie TV promette davvero tante emozioni, ma anche il debutto di questi due misteriosi nuovi attori. Chi sono?

Si tratta del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, e quello della due ruote Honda, Marc Marquez. Grandi fan de La Casa di Carta, non si sono voluti perdere questa eccezionale opportunità.

Con La Casa di Carta 5 non è la prima volta che un personaggio famoso compare in una delle scene. Infatti nella terza stagione, episodio 6 e 8, fece il suo debutto il brasiliano Neymar. Anche allora, come oggi, giocava nella squadra francese del Paris Saint-Germain.

Fav si JAMÁS te habías dado cuenta que NEYMAR trabajó en LA CASA DE PAPEL. pic.twitter.com/z9pRF2n4H0 — Marianella. (@Marianella_cai) October 3, 2021

“Quando mi hanno chiesto di uscire e sparare con la tuta rossa, non avrei mai pensato che sarebbe stato all’interno di una banca“. Sono queste le parole del tweet che Carlos Sainz, pilota della Ferrari, ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale. Non lascia quindi spazio a dubbi, la tuta rossa l’ha indossata, ma questa volta non era quella della sua scuderia, ma di abili rapinatori che stanno portando a termine il furto del secolo nella Banca di Spagna.

Cuando me pidieron salir a rodar con el mono rojo nunca pensé que sería dentro de un banco. 🤣🤣🤣🤣🤣 Mañana estad atentos a mis redes…. ¡Resistencia!#LCDP5 pic.twitter.com/MYZSu1C447 — Carlos Sainz (@Carlossainz55) November 8, 2021

Tantissime novità ci aspettano nei nuovi e ultimi episodi de La Casa di Carta 5. Non ci resta che attendere il 3 dicembre 2021 e farci una scorpacciata di adrenalina, lacrime e tante emozioni.