La combo fisso e mobile preparata da Fastweb ti farà davvero impazzire oltre a garantirti un incredibile risparmio. Ecco la promo di novembre alla quale non manca davvero nulla. Fastweb Casa Light + Mobile Light ti offre davvero tanto a meno di 30 euro al mese e non è un sogno, ma la pura realtà. Basta collegarsi al sito ufficiale dell’operatore e attivare l’offerta combinata che vi regalerà Giga e minuti illimitati per la casa e una SIM con tantissimi Giga per navigare in internet in tutta mobilità e minuti illimitati per le vostre chiamate. Ecco dettagli e costi.

Fastweb: attiva subito la combo Casa Light + Mobile Light

Due offerte al prezzo di una e non è uno scherzo. Con la nuova promozione di novembre Fastweb Casa Light + Mobile Light potrai avere connessione superveloce a casa con la Fibra dell’operatore e tantissimi Giga alla velocità del 5G incluso per il tuo smartphone. Cosa aspetti? Ecco i dettagli dei due bundle.

Fastweb Casa Light offre ricchi contenuti a soli 24,95 euro al mese, anziché 27,95 euro al mese. Ecco cosa propone l’operatore inclusi nell’offerta:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; Giga illimitati per navigare alla velocità della Fibra ;

per navigare alla velocità della ; attivazione della linea gratuita;

della linea gratuita; un Modem FASTGate per connettere alla massima velocità tutta la casa.

Fastweb Mobile Light 5G, invece, è l’offerta piano voce e dati mobile che offre davvero tanto a un prezzo incredibilmente basso. Infatti, a soli 4,95 euro al mese, se abbinata all’offerta Casa Light, include:

chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 100 SMS verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 50 Giga di traffico dati anche in 5G , a seconda della copertura;

di traffico dati anche in , a seconda della copertura; spedizione e contributo della SIM gratuiti se si sottoscrive l’offerta direttamente online.

Quindi l’offerta combo di Fastweb, che include Casa Light e Mobile Light, al mese costa solo 29,90 euro. In pratica, a meno di 30 euro mensili, avrete connessione veloce con la Fibra a casa e tantissimi Giga in 5G per navigare con il vostro smartphone, oltre a minuti illimitati per chiamare chi e quanto volete.