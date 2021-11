Elon Musk ha perso circa 50 miliardi di dollari in due giorni, a causa del sondaggio su Twitter in cui chiedeva ai suoi follower se avrebbe dovuto vendere il 10 per cento delle sue azioni Tesla.

Trattasi del più grande declino registrato in soli due giorni anche nella storia del Bloomberg Billionaires Index, secondo un rapporto di Bloomberg Wealth. Elon Musk è ancora la persona più ricca del mondo con una ricchezza di 323 miliardi di dollari. Tuttavia, questa perdita ha ridotto il divario tra il CEO di Tesla e SpaceX e il fondatore di Amazon, Jeff Bezos.

Le azioni di Tesla hanno iniziato a perdere valore proprio a causa del sondaggio su Twitter che Musk sperava avesse un risultato del tutto diverso. Domenica ha chiesto ai suoi 62 milioni di follower se volevano che vendesse il 10 per cento delle sue azioni Tesla, del valore di circa 21 miliardi di dollari. Sono stati espressi ben 3,5 milioni di voti, con il 58 per cento a favore della vendita delle sue azioni.

50 miliardi in bilico per Elon Musk in soli due giorni, le conseguenze del sondaggio su Twitter

Elon Musk aveva promesso che avrebbe “rispettato i risultati del sondaggio”. “Non prendo uno stipendio in contanti o un bonus da nessuna parte. Ho solo azioni, quindi l’unico modo per me di pagare personalmente le tasse è vendere azioni”, ha aggiunto. In precedenza aveva affermato che avrebbe donato i suoi profitti per combattere la fame nel mondo se le Nazioni Unite avessero presentato un piano trasparente per farlo.

Il famoso short-seller Michael Burry ha osservato in un tweet ora cancellato che Musk potrebbe vendere le sue azioni per coprire i suoi debiti personali. Inoltre, il cugino di Elon Musk – Kimbal Musk – ha venduto oltre 100 milioni di dollari di azioni Tesla il mese scorso.

La società ha recentemente raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre mille miliardi di dollari per la prima volta dopo che la società di auto americana Hertz ha effettuato un ordine di 100.000 auto Tesla. Il valore di mercato di Tesla continua a valere più del valore di mercato combinato delle più grandi case automobilistiche di tutto il mondo come Toyota, Volkswagen e Ford.