Il valore di mercato di Tesla ha superato per la prima volta la soglia di un trilione. Il merito è anche della società di autonoleggio americana Hertz che ha effettuato un ordine per un totale di 100.000 auto elettriche.

Le azioni della società sono aumentate di oltre il 12% lunedì, rendendo Tesla la quinta azienda statunitense e la prima azienda automobilistica a raggiungere il traguardo del valore di mercato di un trilione. Tesla è anche la seconda azienda più veloce a tagliare il traguardo, preceduta solo da Facebook, raggiungendola in poco più di 11 anni. L’azienda vale attualmente più del valore di mercato combinato delle più grandi case automobilistiche di tutto il mondo come Toyota, Volkswagen e Ford.

Tesla: nuovo record per l’azienda, è la prima nel settore a superare un valore di mercato di un trilione di dollari

Altre società con una valutazione in trilioni di dollari sono Apple, Alphabet, Amazon e Microsoft. Mentre il valore di Facebook è attualmente in calo in confronto alle restanti aziende. Il CEO di Tesla ha affermato in un tweet di essere sorpreso che l’ordine Hertz abbia cambiato la valutazione della società. Esperti e investitori vedono questo fenomeno come un cambiamento positivo verso le auto elettriche e di conseguenza verso l’ambiente. “I veicoli elettrici sono ormai molto diffusi e abbiamo appena iniziato a vedere un aumento della domanda”, dichiara il CEO ad interim di Hertz Mark Fields.

Insieme all’elevata efficienza, ai benefici per il cambiamento climatico e alle batterie innovative, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate vertiginosamente negli ultimi due anni. Tre importanti case automobilistiche statunitensi si sono impegnate a incrementare le vendite di veicoli elettrici al 40-50% entro il 2030. Hertz non ha rivelato quanto ha dovuto pagare per i 100.000 veicoli ordinati. Musk ha specificato in un tweet che non ci sono stati sconti.