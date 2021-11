Il 20 ottobre è iniziato il processo di trasformazione della nostra televisione con il passaggio di alcuni canali dalla tecnologia di trasmissione Mpeg2 a quella Mpeg4. Tuttavia, le novità non sono ancora finite e tanti altri appuntamenti sono già stati programmati per questo e il prossimo anno. Partiamo dalla prossima scadenza. Presto avrà inizio il processo di refarming del digitale terrestre a causa dello switch off al DVB T2. Scopriamo quando sintonizzare i canali.

DVB T2: dopo il processo di refarming non vi servirà un antennista

Sono in molti a credere che, dopo il processo di refarming del digitale terrestre, sarà necessario ingaggiare un antennista per poter continuare a vedere i canali che presto passeranno DVB T2. In realtà l’operazione potrà essere svolta tranquillamente da ognuno di voi.

Infatti, dopo il 20 novembre, data d’inizio di tale processo, ogni utente dovrà sintonizzare nuovamente i canali del digitale terrestre. Perché questo? Lo spiega bene il MISE che sta accompagnando con dovizia il passaggio al DVB T2:

“Durante il processo di refarming, nei comuni interessati si potrebbe sperimentare nell’arco di un giorno, un disservizio causato dallo spostamento di frequenza delle emittenti. Questo malfunzionamento non dipende dalla tecnologia del tuo televisore, perché la modalità di trasmissione resta invariata“.

Cosa occorre fare quindi? Sintonizzare tutti i canali di nuovo, così da non perdere nessun programma preferito. A spiegarlo è stato Andrea Cabella, presidente della CNA Piemonte, ai microfoni del Corriere della Sera:

“Va fatta una nuova sintonizzazione e si verificano i canali dal 501, dove si dovrebbero trovare Rai 1 HD, Rai 2 HD (502) e gli altri. Consiglio di provare subito con La7 HD sul 507, perché se sul 501 non ricevo Rai 1 HD, il problema non è detto che sia dovuto al mio televisore. Per La7, invece, il problema non si pone, perché il canale trasmette nello stesso pacchetto di La7 SD. Quindi, se già si vede La7 sul 7, si dovrebbe vedere anche La7 HD sul 507. E comunque, se si vedono i canali test HEVC Main 10 dopo aver cliccato su 100 e 200 del telecomando, non c’è bisogno di fare altre prove, significa che la TV è pronta anche per il DVB T2“.