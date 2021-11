Uno degli smartphone di fascia media presentati da Samsung che ha riscosso più successo in questi mesi è stato senz’altro il Samsung Galaxy A52 5G. Quest’ultimo vanta infatti una scheda tecnica e delle feature molto interessanti soprattutto se rapportata al suo prezzo di vendita. Il colosso sudcoreano sembra però in procinto di svelare il successore di questo modello, ovvero il Samsung Galaxy A53.

Samsung Galaxy A53 si mostra in queste prime immagini renders realizzate da OnLeaks

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete le prime immagini renders del prossimo smartphone medio di gamma a marchio Samsung. Come già accennato, si tratta del prossimo Samsung Galaxy A53 e i renders in questione sono stati realizzati e pubblicati dal noto leaker OnLeaks in collaborazione con il sito Digit.in.

Ad un primo sguardo, non sembrano esserci differenze di rilievo su questo nuovo modello rispetto al passato. Sul fronte è infatti presente un Infinity-O Display con un foro centrale e immaginiamo che anche qui si tratterà di un pannello con tecnologia SuperAMOLED e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

La scocca posteriore ricalca anch’essa le linee estetiche del predecessore, anche se cambia leggermente il modulo fotografico con al suo interno quattro fotocamere più un flashLED. Lo spessore dello smartphone è di 8,14 mm, quindi leggermente più sottile, mentre sembra non essere presente il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Per il momento, comunque, si tratta solo di renders non ancora ufficiali. Tuttavia, il leaker OnLeaks solitamente è piuttosto affidabile. Staremo a vedere.