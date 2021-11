Il 9 novembre 2021 è stato programmato l’inizio di un evento del Team GO Rocket in Pokemon GO. Questo era un evento chiamato ‘With Light Comes Shadow…’, prendendo il nome da una delle numerose frasi che un soldato del Team GO Rocket potrebbe dire prima di entrare in una battaglia. Questo evento è speciale in quanto riporta Giovanni in gioco dopo una lunga assenza, insieme a Shadow Lugia.

Se stai combattendo contro Lugia, affronterai un Pokemon principalmente psichico con un po’ di azione di tipo Volante. Questo Pokemon è debole alle mosse di tipo Spettro, Oscurità, Elettrico, Ghiaccio e Roccia. Pertanto, vorrai far emergere Pokemon come Gengar, Magnezone, Weavile, Raikou, Gyarados, Manectric, Darkrai, Tyranitar (Smack Down e Crunch) e persino Hoopa!

Pokemon GO: Giovanni è tornato con il Team Rocket

Una volta catturato uno Shadow Lugia, farai bene ad assicurarti che abbia Dragon Tail come sua mossa veloce. La migliore mossa caricata che uno Shadow Lugia può avere è sicuramente Aeroblast. Se possiedi un Super Rocket Radar, avrai l’opportunità di trovare e combattere Giovanni. Se non disponi di un Super Rocket Radar completo, dovrai completare alcune ricerche speciali per ottenere il suddetto radar. In passato, Niantic aveva pianificato di rilasciare un po’ di Giovanni Rocket Special Research all’inizio di ogni mese, ma non ha funzionato. Ora che vediamo Giovanni tornare in gioco, Niantic potrebbe indicare che sono pronti a provare una sorta di accordo di lancio di mese in mese.

Se vuoi combattere uno degli altri leader Rocket, dovrai combattere contro un gruppo di Reclute del Team GO Rocket finché non avrai abbastanza parti di un Rocket Radar. Un radar missilistico ti consentirà di accedere alla battaglia di Cliff, Sierra o Arlo. Le squadre di Pokemon con cui combatterai con questi membri del Team GO Rocket sono nuove. Se hai tentato di abbattere uno dei leader del Team GO Rocket in passato, la loro attuale formazione potrebbe essere diversa.