Il mondo delle Cryptovalute è in continua crescita. Negli ultimi giorni si sente sempre più parlare dello Shiba Inu, la nuova crypto che ha sbaragliato il mercato. In poco più di un anno, passa da 8000 dollari di valore totale a 5,7 miliardi di dollari.

Binance annuncia la coppia Shiba/Doge

In molti sono ormai diventati esperti del settore, riuscendo a guadagnare investendo in queste monete virtuali. Binance ha annunciato ufficialmente una novità che farà molto felici questi utenti.

Dal 2 novembre 2021, ore 9.00 italiane, sarà possibile scambiare direttamente attraverso la coppia Shiba/Doge. Qui di seguito, ecco il comunicato.

“Binance aprirà il trading per la coppia SHIB/DOGE alle 08:00 AM (UTC) del 02-11-2021.

Avvertenza sui rischi: il trading di criptovalute è soggetto a un elevato rischio di mercato. Per favore, fai i tuoi scambi con cautela. Ti informiamo che Binance non è responsabile per le tue perdite di trading.

Grazie per il vostro sostegno!



Binance Team

2021-11-01“.