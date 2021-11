Sabato 6 novembre è stata rilasciata la prima della serie animata Netflix di Riot Games Arcane basata sul videogioco di successo League of Legends. Per aiutare i fan a festeggiare l’uscita della serie, Epic Games ha rilasciato una nuova skin del personaggio Jinx in Fortnite. L’annuncio arriva durante il lancio di League of Legends nell’Epic Games Store insieme ad altri titoli come Valorant.

I primi episodi di Arcane sono ora in diretta su Netflix, offrendo finalmente ai giocatori di League of Legends la serie animata che hanno atteso per anni. Lo spettacolo ruota attorno a due campioni e alle loro storie di origine, uno dei quali è Jinx, il personaggio che i giocatori di Fortnite possono ora acquistare dall’Item Shop del gioco battle royale.

League of Legends: la skin di Jinx è disponibile su Fortnite

Come tende a succedere con i lanci crossover in Fortnite, la skin fa parte di un pacchetto che include oggetti correlati come il piccone Pow Pow Crusher, il Dream Monkey Back Bling di Jinx e il Playground Instrumental Lobby Track. Gli acquirenti ottengono anche il Katchoo! e schermate di caricamento di Wreaking Havoc, oltre a Jinxed Spray.

I giocatori che desiderano solo alcuni di questi oggetti hanno la possibilità di acquistarli separatamente con V-Bucks. La skin Arcane Jinx da sola ha un prezzo di 1.500 V-Bucks, che è l’equivalente di circa $ 15, mentre l’Arcane Jinx Bundle costa solo un po’ di più a 1.800 V-Bucks.

Il piccone Pow Pow Crusher è offerto anche come acquisto autonomo per 800 V-Bucks, mentre il Playground Instrumental Lobby Track è disponibile per 200 V-Bucks. Come con altri bundle crossover nel Fortnite Item Shop, l’offerta verrà eventualmente rimossa e potrebbe non tornare in futuro.