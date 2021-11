Con le nuove offerte del volantino Euronics gli utenti sono letteralmente in una botte di ferro, hanno la certezza di avere l’opportunità di spendere pochissimo, senza doversi minimamente preoccupare della qualità dei prodotti che andranno ad acquistare.

La campagna promozionale si discosta leggermente da quanto abbiamo già visto in passato, sopratutto per la disponibilità sul territorio nazionale. A differenza infatti delle precedenti soluzioni, la suddetta è stata attivata ovunque, con piccolissime differenze di socio in socio; ciò sta a significare che ogni utente potrà fruire esattamente dei medesimi sconti speciali.

Euronics: quante occasioni e che prezzi bassi

All’interno del volantino Euronics si trovano innumerevoli prodotti a prezzi veramente scontatissimi, a partire ad esempio dalla fascia più alta della telefonia mobile, la quale rappresenta il punto cardine delle richieste dei consumatori nazionali. I modelli effettivamente da acquistare subito sono Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra 5G, il trittico della nuova serie Galaxy del 2021, effettivamente disponibili a 699, 745 e 1275 euro.

Volendo invece risparmiare, ma godere ugualmente di prestazioni più che adeguate in rapporto alla fascia di prezzo, il consiglio è di acquistare subito l’Oppo Find X3 Neo, un terminale molto recente, qualitativamente di poco inferiore al Find X3 Pro, in vendita oggi a soli 599 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende da Euronics, la campagna promozionale può davvero riservare ottime soddisfazioni agli utenti che decideranno di acquistare, ma per approfondirne la conoscenza, dovete collegarvi al sito.