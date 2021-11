TIM: risparmia 500 euro con il Bonus Internet e SUPER Voucher Fibra

Sono tante le agevolazioni messe in campo dall'Esecutivo nell'ultimo anno. Opportunità incredibile che stanno permettendo a molte famiglie in difficoltà di non rimanere tagliate fuori dalla nuova tecnologia in arrivo. Un bene prezioso che si fa sempre più necessario, soprattutto in questi tempi, è la connessione internet. Da oggi puoi risparmiare 500 euro e acquistare un PC o un Tablet gratis grazie a TIM SUPER Voucher Fibra con il Bonus Internet Governativo. Scopriamo insieme come fare, ma occorre sbrigarsi perché sono gli ultimi giorni.