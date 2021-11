L’operatore virtuale CoopVoce ha da qualche giorno lanciato l’iniziativa denominata Porta un Amico, il cui meccanismo è lo stesso di quella proposta anche da altri operatore.

Questa permette infatti di ricevere un bonus, sia per chi invita che per gli utenti che vengono invitati e passano a CoopVoce con contestuale richiesta di portabilità. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

CoopVoce lancia l’iniziativa Porta un Amico

L’operatore ha lanciato questa iniziativa per cercare di promuovere le proprie offerte, che arrivano a proporre anche 100 Giga di traffico internet al mese. Fino al prossimo 15 novembre, salvo eventuali proroghe, ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni già clienti in cui spiega il meccanismo dell’iniziativa ed invita loro a promuoverla ad amici e parenti.

Il cliente che inviterà un nuovo utente riceverà 10 euro di bonus in maniera completamente gratuita, l’amico che passerà a CoopVoce invece, riceverà 20 euro di traffico telefonico bonus. Ecco un esempio di SMS che stanno ricevendo alcuni già clienti: “PORTA UN AMICO in CoopVoce entro il 15/11/2021: per Te +10 euro di bonus, per lui +20 euro di bonus se porta il suo numero con EVO 100, 30 o VOCE&SMS. Min illimitati, 1000SMS e fino a 100GB. A partire da 4,50 euro PER SEMPRE. A negozio fai dire il tuo numero, online da inserire come codice promo. Massimo due volte“.

Questa iniziativa è valida solamente per gli utenti che ricevono il messaggio riportato precedentemente, i nuovi clienti potranno scegliere tra le offerte EVO 10, EVO 30 o EVO Voce & SMS. Il traffico bonus in omaggio, è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, ad eccezione del traffico internazionale.