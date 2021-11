Gli sconti attivati da Comet nel periodo corrente sono assolutamente da impazzire, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di spendere sempre il minimo indispensabile, riuscendo comunque a godere di prestazioni di altissimo livello, e prodotti di qualità.

La spesa da Comet è ridottissima, prima di tutto grazie alla presenza della rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero. Gli utenti possono affidarsi al pagamento automatico tramite conto corrente, in modo da dilazionare il dovuto in comode rate fisse mensili. Gli acquisti, indipendentemente da tutto, possono anche essere completati tramite il sito ufficiale, richiedendo difatti la spedizione gratuita presso il domicilio al superamento dei 49 euro di spesa.

Comet: queste offerte sono da primato

Tutte le migliori offerte del volantino Comet paiono essere legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, ovvero modelli che prevedono una spesa complessiva inferiore ai 500 euro, caratterizzati ugualmente da prestazioni all’avanguardia.

Il dispositivo di cui consigliamo effettivamente l’acquisto è lo Xiaomi Mi 11i, un terminale che molti ritengono la più valida alternativa allo Xiaomi Mi 11, finalmente disponibile a soli 499 euro. Spendendo 100 euro in meno, il consiglio è di puntare direttamente su Realme GT Master Edition, un altro terminale da non perdere di vista, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo garantito.

Le alternative sono comunque magistralmente rappresentate da Oppo A74, Xiaomi Redmi 9T o anche Oppo Find X3 Lite, tutte più che valide soluzioni per risparmiare e godere di discrete prestazioni generali.