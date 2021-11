Non sarà facile questa volta che ci sono tanti gestori disponibili con offerte strepitose e dal prezzo molto basso, ma Vodafone ha il dovere di provarci. Il colosso anglosassone che detiene la leadership in tutta Europa sta facendo del suo meglio per battere ancora la concorrenza ma in questo caso per riprendersi gli utenti scappati via.

Sono nate pertanto tre offerte che provengono in realtà dal passato. Queste fanno parte della linea Special ed includono il meglio al loro interno per pochi euro al mese.

Vodafone: queste sono le migliori tre offerte del momento

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited