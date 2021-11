Samsung sta lavorando alla nuova interfaccia personalizzata One UI 4 basata sull’ultimo sistema operativo Android 12. Il colosso sudcoreano ha recentemente chiuso i beta test per i suoi telefoni di punta della serie Galaxy S21.

Ora, l’azienda ha iniziato il beta test del nuovo Samsung One UI 4 basato su Android 12 per i suoi ultimi smartphone pieghevoli. Il Galaxy Z Fold3 e il Galaxy Z Flip3 sono stati ora aggiunti all’elenco dei dispositivi idonei.

One UI 4 basato su Android 12 è ancora in beta

I rapporti indicano che gli utenti di Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 in Corea del Sud e India possono iscriversi al programma di beta test di One UI 4. Inoltre, i dispositivi devono essere sbloccati per completare il processo di registrazione.

Gli utenti idonei possono accedere all’applicazione Samsung Members e quindi toccare il pulsante di registrazione alla versione beta di One UI 4 dalla pagina Avvisi. Dopo la registrazione, l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile per il download entro pochi minuti.

Samsung ha mostrato la sua implementazione di Material You per One UI e ha anche dimostrato la capacità di fissare obiettivi di salute con gli altri utilizzando Samsung Health Together, in modo che i gruppi possano competere nel completare gli obiettivi di allenamento o esercizio.

C’è una nuova funzionalità denominata Quick Share che consente il trasferimento senza interruzioni tra dispositivi Galaxy e molto altro. Simile alla modalità Lost di Apple, il nuovo aggiornamento One UI 4 espande anche SmartThings Find a cose come Galaxy Buds e S Pen, sfruttando fino a 1,5 miliardi di istanze di scambio di dati tra dispositivi Samsung in una rete per aiutare a individuare la posizione di un accessorio perso.