Per tutti gli utenti interessati il noto operatore telefonico TIM ha deciso di continuare a proporre anche per il prossimo mese di novembre 2021 numerose offerte, molte delle quali appartenenti alla serie xTe Unlimited. Vediamo qui di seguito quelle più interessanti.

TIM continua a proporre anche per il prossimo mese alcune offerte della serie TIM xTe Unlimited

Come già accennato, anche per il prossimo mese il catalogo di TIM potrà contare sulla disponibilità di alcune offerte mobile molto interessanti. Tra queste, ci sono in particolare alcune promo della serie xTe Unlimited, tra le quali ci sono TIM xTe Unlimited X, TIM xTe Unlimited L e TIM xTe Unlimited XL. Ecco cosa hanno da offrire.

TIM xTe Unlimited L

Questa offerta è compatibile con le nuove reti di quinta generazione. Nello specifico, offre Giga illimitati in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS anch’essi senza limiti. Il suo costo è di 18,99 euro al mese.

TIM xTe Unlimited X

La promo in questione offre anch’essa Giga illimitati di traffico dati con connettività 5G (con una velocità massima fino a 2 Gbps in download e in 4.5G con velocità fino a 700 Mbps in download). Sempre disponibili poi minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo è di 19,99 euro al mese.

TIM xTe Unlimited XL

Quest’ultima offerta include anch’essa Giga illimitati con connettività di quinta generazione, minuti di chiamate senza limiti ed SMS illimitati verso tutti i numeri. In questo caso il costo per poterla avere è però di 24,99 euro al mese.