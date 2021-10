Vodafone se da un lato sorprende in positivo i nuovi clienti con una serie di vantaggiose offerte legate alla telefonia mobile, dall’altro assicura non pochi dispiaceri ad un nutrito numero di vecchi clienti con le ennesime rimodulazioni unilaterali. In questa circostanza i cambi di listino riguardano una delle principali tariffe del gestore inglese: la Special 50 Giga.

Vodafone, costo extra di 2 euro per la Special 50 Giga

La Special 50 Giga rappresenta da sempre una delle promozioni più popolari dedicate alla portabilità del numero da altro gestore. Nelle ultime settimane Vodafone ha deciso di cambiare i costi per questa tariffa.

Tanti clienti che hanno attualmente attiva la Special 50 Giga saranno chiamati a pagare 2 euro in più rispetto ai precedenti costi degli scorsi mesi. In particolar modo il provider inglese prevede nuovo prezzo pari a 9,99 euro per gli utenti che prima pagavano 7,99 euro. La tariffa sarà invece di 8,99 euro per gli utenti cui precedente costo era fissato a 6,99 euro.

Al netto di questo aumento per i prezzi, in tale circostanza, Vodafone non ha deciso di modificare in positivo le soglie di consumo. Ciò significa che gli abbonati potranno sempre contare su minuti illimitati verso tutti per chiamate ed SMS più 50 Giga per navigare in internet.

Vodafone cerca di compensare tale rimodulazione con una notizia positiva, destinata ai nuovi abbonati. Tutti coloro che attiveranno in queste settimane la Special 50 Giga su nuova SIM riceveranno la garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi. In linea con altre ricaricabili in catalogo, il gestore applicherà rimodulazioni durante il primo semestre.