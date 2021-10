PlayStation Plus: a Novembre la piattaforma darà il suo meglio, ecco i giochi gratis

Non uno, non due, ma ben sei giochi gratuiti arriveranno a Novembre sul PlayStation Plus. Ogni mese infatti il famoso servizio in abbonamento che migliora le funzionalità del PlayStation Network, regala una serie di videogame a costo zero. Stavolta però ha dato il meglio si sé (sarà per via dell’Halloween imminente?) Sta di fatto che, qualora non aveste nulla da fare, i videogame vi terranno senz’altro compagnia. In parole povere, scopriamo insieme i giochi PS5, PS4 e PSVR gratis di novembre 2021.

Tra i sei giochi in regalo vi sono: The Persistence (PS VR), The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition (PS VR), Until You Fall (PS VR), Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per PS4, First Class Trouble per PS5 e PS4 e Knockout City per PS5 e PS4.