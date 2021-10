Non c’è il minimo dubbio sul fatto che Squid Game sia oggi la serie tv più popolare di Netflix. In questo mese di Ottobre, la produzione sudcoreana è stata apprezzatissima in Italia e nel mondo, un vero e proprio fenomeno di pubblico che ricorda molto da vicino il boom de La casa di carta.

Squid Game, i tempi di una seconda stagione su Netflix

Gli episodi di Squid Game sono stati caricati ufficialmente su Netflix lo scorso 17 Settembre. Non c’è voluto tanto tempo per far sì che questa serie tv arrivasse sugli schermi di molti italiani, nonostante ancora oggi non sia disponibile il doppiaggio nella lingua nostrana.

A seguito del successo di questa prima stagione, come naturale, son sempre di più li appassionati che si chiudono se e quando sarà previsto il lancio di una seconda stagione di Squid Game su Netflix.

Allo stato attuale, non arrivano conferme da parte di Netflix sull’ufficialità di una seconda stagione per la serie tv sudcoreana. Ciò desta ovviamente qualche sospetto agli occhi del grande pubblico.

Sulla questione seconda stagione di Squid Game è però intervenuto nelle precedenti settimana anche Hwang Dong-hyuk, il creatore della stessa produzione. In un’intervista al portale IndieWire Dong-hyuk ha confermato di essere impegnato con la scrittura di una seconda stagione.

Questo è senza dubbio un buon segnale per tutti gli appassionati, anche se non rappresenta una conferma. Netflix dovrà prima dare il suo lasciapassare alla seconda stagione e poi far partire la macchina per riprese e produzioni varie. Novità a riguardo dovrebbero arrivare solo nel 2022.