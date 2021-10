IPTV: 70enne gestiva 1800 utenti a Varese, ora saranno tutti multati

Secondo quanto riportato, la legge starebbe riuscendo ad avere grandissimo impatto nel mondo della pirateria, beccando moltissimi server e piattaforme. Il merito è ovviamente dell’azione congiunta delle forze dell’ordine, tra le quali la Guardia di Finanza starebbe svolgendo un’attività maggioritaria. Le fiamme gialle sarebbero riuscite anche questa volta a far venire fuori dalle indagini nuovi risvolti positivi, chiudendo nuovi server questa volta in Italia.

IPTV: nuova organizzazione smantellata, c’erano 1800 utenti di Varese abbonati

Questa volta non c’è stato scampo: 1800 utenti a Varese e provincia sono stati beccati dalla Guardia di Finanza insieme al gestore, un 70enne del posto. Ora prendono su quest’ultimo i reati di frode informatica e furto di proprietà intellettuale, mentre sui clienti ci sarà una sanzione da 1000 € da pagare alla giustizia.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.