vodafone-oltre-alle-offerte-le-sue-sim-top-number-sono-pazzesche

Non sono solo le offerte di Vodafone a far impazzire gli utenti. Anche le sue SIM Top Number sono pazzesche e promettono guadagni da urlo! Se ancora non conoscete questo mondo speciale, allora non dovete assolutamente perdervi l’articolo. Scopriremo insieme dove trovare le migliori SIM Top Number dell’operatore anglosassone e i loro prezzi. In futuro potranno rivelarsi un’ottima forma di investimento redditizio. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone: le sue SIM Top Number sono incredibili

Vodafone è un operatore telefonico che non ha mai smesso di stupire i suoi clienti. Sia in bene che, ogni tanto, bisogna ammetterlo, in male. Purtroppo ultimamente Vodafone ha innescato forti aumenti su diverse offerte. Ma non è di questo che vi vogliamo parlare.

Concentriamoci invece su ciò che può permettervi di guadagnare in futuro importanti somme di denaro. Si tratta delle SIM Top Number, schede telefoniche alle quali è collegato un numero davvero speciale. Solitamente la sua caratteristica principale è quella di essere facile da ricordare. Più i numeri della sua sequenza sono uguali, maggiore sarà il valore commerciale della SIM se messa in vendita.

Come ad esempio questa speciale SIM Top Number di Vodafone che su eBay – noto shop online preferito da chi pratica questa particolare forma di collezionismo – è in vendita a 800 euro.

Come è facile notare il numero di telefono registrato su questa SIM Vodafone è davvero un Top Number:

3444666666

Ovviamente esistono SIM Top Number, anche di Vodafone, decisamente più economiche che, col tempo, potrebbero crescere di valore. Tutto sta nello scegliere quella giusta che, con un po’ di occhio e un pizzico di bravura, potrebbe rivelarsi la “gallina dalle uova d’oro”.

Una volta scelta quella che fa al caso vostro, avete due opzioni di acquisto su eBay. La prima è quella di comprarla subito accettando il prezzo proposto dal venditore. In questo caso quella di Vodafone costa esattamente 800 euro. Tuttavia, il nostro consiglio è quello di percorrere la seconda opzione. Quella di fare una proposta di acquisto più bassa al venditore.