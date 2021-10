Nokia 6310: colpo di scena per l'Italia, è tornato il vecchio "mattone" a 59 euro

Il futuro è meraviglioso, ma non supererà mai ciò che è stato il passato. Sebbene il progresso sia sempre più ostinato, i vecchi ricordi tornano spesso a galla. Dopo vent’anni dall’uscita dell’iconico Nokia 6310, HMD Global ha deciso di fare una sorpresa a tutti quei nostalgici che con fatica “abbandonarono” il loro vecchio telefono per uno smartphone del futuro. Allora preparatevi, perché sta arrivando in Italia la versione 2021 del famoso “mattone”, con nuovo design e comparto hardware. Ci sarà un nuovo display ben più ampio, dei tasti più grandi e un menù zoomato.

All’interno del telefono non poteva mancare “Snake”, l’iconico e minimale gioco che per anni ha divertito le vecchie generazioni. Ebbene, il pannello diventa a colori da 2,8 pollici mentre sul retro vi è una fotocamera da 0,3MP con tanto di flash. Si seguono il Bluetooth, il jack audio e il supporto dual-SIM. La memoria è espandibile fino a 32GB.

Nokia 6310: ritorno di fiamma in Italia

Adam Ferguson, Head of Product Marketing di HMD Global racconta: “Non li fanno più come una volta’ è una frase che abbiamo rinnegato. Offriamo ancora quella qualità costruttiva in tutti i nostri dispositivi. Abbiamo recentemente lanciato il nuovo Nokia XR20, uno smartphone pensato per durare che, ai miei occhi, è come un moderno Nokia 3310 racchiuso in uno smartphone; e ora il Nokia 6310 è tornato ed è migliore che mai. Per tutti gli amanti dei feature phone, incarna l’iconico modello originale e, se il suo schermo curvo da 2,8 pollici può essere una novità, il design familiare e la funzionalità rimangono gli stessi”.

Nokia 6310 non si smentisce e anche stavolta la sua batteria garantisce una capienza di 1.150 mAh con un’autonomia di una settimana di utilizzo normale. Allora? Che aspettate! Il remake di Nokia è già arrivato in Italia nei colori nero e verde a un prezzo di 59 euro.