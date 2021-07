Spesso quando si possiede un avere, è il momento in cui quest’ultimo viene di lunga sottovalutato. Eppure siamo sicuri che se vi dicessimo che ad oggi i vecchi dispositivi potrebbero essere smartphone di valore, cambiereste idea.

Smartphone di valore: la lunga lista dei dispositivi speciali

Il primo modello di cellulare è stato il Motorola DynaTac 8000x del 1984. Esso, se non ha nemmeno un graffio arriva a valere 1.000 euro. Appartenente allo stesso produttore, vediamo l’indimenticabile Moto RazrV3 del 2004, il quale aveva display e tastiera retro illuminati a colori. Oggi il suo valore può superare i 150 euro.

Anche Nokia entrò in scena: il suo prodotto era chiamato Mobira Senator negli anni ’80. Per questo reperto i collezionisti vi offriranno una cifra che si vicina ai 1000 euro. Nessuno di noi però dimenticherà mai il Nokia 3310: questo invece può valere anche più di 130 euro se in ottime condizioni. Ma il produttore finlandese ha anche creato scalpore per il suo inimitabile cellulare-rossetto Nokia 7280 dal valore di 300 euro!

Apple invece, ad oggi ricercatissimo, ha fatto il suo exploit con il primo in assoluto: l’iPhone 2G del 2007. Un telefono raro che può valere 200 euro, ma i collezionisti più accaniti pagherebbero anche 1.000 di euro se in perfette condizioni.

Chiudiamo la lista con il primo smartphone Android, ovvero il dimenticato HTC Dream G1. Oltre a essere ancora oggi un telefono geniale con schermo scorrevole su tastiera qwerty, sappiate che questo modello è molto raro e vale anche 2.500 euro!