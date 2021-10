Iliad: le offerte del momento arrivano a 120 giga in 5G, ecco i prezzi

Il servizio offerto da Iliad sta riscuotendo tanto successo ormai da qualche anno, portando gli utenti sempre più tra le braccia del gestore. Quello che arriva dalla Francia ma che oggi è un provider italiano a tutti gli effetti riesce a mettere a disposizione del pubblico il meglio, offrendo un servizio 4G che copre il 99% della popolazione sull’intero territorio nazionale.

Inoltre bisogna chiarire che Iliad in questo momento è il secondo operatore in Italia per quanto riguarda la velocità di download stando ai dati ufficiali da parte di Opensignal. Inoltre bisogna sempre chiarire che le sue offerte non cambiano nel tempo, non avendo alcun vincolo o costo nascosto. I servizi inclusi sono gratuiti mentre l’attivazione può avvenire in soli tre minuti, proprio come per le ultime due offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale. Si tratta di soluzioni che oltre a tanti contenuti possiedono anche un costo veramente abbordabile per chiunque.

Iliad permette agli utenti di avere il meglio: ecco le promo da 80 e 120 giga

Anche questa volta Iliad consentirà al suo pubblico di avere due offerte strepitose, le quali sono disponibili sul sito ufficiale. La prima consente di avere 80 giga in 4G per la navigazione sul web ogni mese, con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori. In questo caso il prezzo è di soli 7,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta è quella da 120 giga in 5G a 9,99 € al mese per sempre.ricordiamo che questa può essere attivata anche da coloro che sono già clienti con una vecchia promo da 9,99 €, il tutto senza costi di attivazione.