Novità in arrivo per molti clienti Iliad che si trovano alle prese con una brutta sorpresa.

L’ultimo periodo, anche grazie all’impatto del Covid, ha visto un uso sempre più massiccio di vari dispositivi tecnologici, come gli smartphone. Tariffe come quelle che l’operatore Iliad sta lanciando sono in linea con la tendenza dell’ultimo momento, che vede il consumatore utilizzare internet e sopratutto un quantitativo di GB sempre piu’ alto man mano che le app sviluppano sempre piu’ funzioni.

Iliad, brutte notizie in arrivo per i clienti

Alcuni clienti hanno visto Iliad alle prese con una decisione che di certo non è passata inosservata. L’operatore ha deciso di offrire ai nuovi clienti la possibilità di attivare una promo GB 120 ricaricabile. Ma non e’ l’unica sorpresa che la societa’ ha riservato ai suoi clienti.

Questa offerta include telefonate e sms illimitati, con 120 GB reali per navigare in internet. Il tutto ad un prezzo pari a 9,99 euro al mese. Un’offerta particolarmente vantaggiosa, di cui però non tutti possono usufruire. Molti utenti, infatti, hanno riscontrato che tale offerta non può essere attivata da chi possiede già una SIM attiva con Iliad. La ragione? Il noto operatore non offre più il servizio di cambio tariffa.

Questo perché in casa Iliad c’è una stretta corrispondenza tra la SIM e la promozione scelta in fase di attivazione. Quest’ultimo aspetto impedisce quindi ai vecchi clienti di passare a nuove promozioni più vantaggiose. Per passare alla nuova tariffa, quindi, gli interessati dovrebbero abbonarsi a una nuova rete, per poi attivare un nuovo numero di telefono.