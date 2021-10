CoopVoce: queste promo sono le migliori, ecco le EVO fino a 100GB

Anno dopo anno si tirano le somme e quelle di CoopVoce fino a pochi anni fa non erano di certo positive. Il gestore virtuale, nonostante il grande impegno nel mondo della telefonia mobile, proprio non riusciva ad emergere, fin quando non ha scelto di modificare la sua strategia.

Le promo che offriva in precedenza sono state nettamente migliorate, mettendo a disposizione del pubblico un quantitativo molto maggiore di contenuti. I prezzi sono rimasti bassissimi, come testimoniano le attuali promo della linea Evolution, la quale accoglie la nuova EVO 100. Si tratta di una promo che con meno di 9 euro al mese offre il meglio in assoluto ad un prezzo molto vantaggioso.

CoopVoce dà sfogo alle sue promo migliori: ecco le Evo che partono da 30 giga ogni mese

Passare a CoopVoce o attivare un nuovo numero non è mai stato così semplice: richiedi la tua offerta EVO direttamente online e scegli se ricevere la tua nuova SIM a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop.

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS