Android offre gratis tante app e tanti giochi a pagamento: la lista del Play Store

Clamoroso è stato l’impatto degli ultimi anni da parte di Android, il sistema operativo più usato in assoluto nel mondo. Qualcuno si chiede se il robottino verde sia riuscito a battere anche le varie piattaforme desktop esistenti, e la risposta è sì.

Anche Microsoft ha dovuto alzare bandiera bianca nei confronti di Google, visto che oggi Windows ha meno utenti di Android. Circa 2 miliardi di persone sono ormai affezionata a questa piattaforma, la quale riesce ogni anno a sorprendere il pubblico con delle aggiunte. La maggior parte di queste arrivano sul Play Store di Google, il quale risulta il market più frequentato in tutto il mondo. Qui esistono infatti i titoli di vario genere, con offerte che arrivano tutti i giorni a sorprendere gli utenti. Ci sono infatti anche oggi titoli a pagamento che potranno essere scaricati gratis in via del tutto eccezionale.

Android: gli utenti possono avere a disposizione una lista di titoli da scaricare gratis