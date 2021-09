Un evento spaventoso e inaspettato su Marte ha colto di sorpresa la NASA. Gli scienziati non avrebbero mai pensato potesse durare così tanto. Anche questo sembra essere un elemento fondamentale che allontana sempre di più l’idea che sul Pianeta Rosso l’uomo ci possa vivere effettivamente e non solo senza problemi. Scopriamo insieme cosa ha registrato e poi riportato InSight, ex Perseverance, all’Agenzia Spaziale Americana da Marte. Ecco tutti i dettagli.

InSight, ex Perseverance, lo scorso 18 settembre ha registrato su Marte un terremoto davvero spaventoso di magnitudo 4.2. La terra rocciosa del Pianeta Rosso ha cominciato a tremare con una forza spaventosa e non si è calmata prima di un’ora e mezza.

I caught one of the biggest and most distant #marsquakes yet—about magnitude 4.2—this past Saturday. A great way to celebrate my 1,000th sol/day on Mars. All thanks to my team for working to keep my solar panels clear enough so I could keep going.

