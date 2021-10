Iliad a sorpresa regala la Giga 120 senza attivazione, ecco chi può averla

Con Iliad è davvero facile ottenere il meglio per pochi euro mensili, soprattutto quando si tratta di sottoscrivere una nuova promo mobile. Il gestore che viene dalla Francia si è confermato in Italia grazie ad un numero di circa 8 milioni di utenti attivi, i quali sono quasi tutti soddisfatti del servizio che l’azienda offre.

Circa il 96% secondo le statistiche avrebbe espresso un parere positivo in merito al servizio di cui usufruisce, tutto merito di Iliad e della sua grande crescita degli ultimi anni. Qualcuno inizialmente infatti aveva da ridire in merito alla qualità della rete o magari in merito al Servizio Clienti. Tutto è stato poi registrato a dovere fino a diventare ciò di cui si parla oggi, ovvero un meccanismo oleato e collaudato. Sul sito ufficiale poi ecco il vero e proprio biglietto da visita, ovvero le due offerte migliori che il pubblico potesse ottenere. Le soluzioni in questione hanno tanti giga dalla loro parte ma soprattutto prezzi bassissimi che durano in eterno.

Iliad: queste due offerte da 80 e 120 giga costano rispettivamente 7,99 e 9,99 € al mese

La prima offerta che trovate disponibile sul sito ufficiale di Iliad è quella da 80 giga in 4G, la quale comprende anche minuti ed SMS senza limiti. Basta pagare soli 7,99 € al mese per ottenerla, senza alcuna rimodulazione futura.

La seconda offerta di Iliad e poi quella migliore, ovvero quella da 120 giga con il 5G gratuito. Anche qui gli utenti che la sottoscriveranno troveranno minuti ed SMS illimitati, tutto per un prezzo di 9,99 € al mese. La promo sarà senza costi di attivazione per i già clienti Iliad che pagano 9,99 € un’altra offerta.